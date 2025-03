[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, l’assessora Valentino annuncia interventi contro blatte, zanzare e roditori

📍Il Comune di Manfredonia intensifica il proprio impegno per la tutela della salute pubblica e il decoro urbano con un piano di interventi mirati contro gli infestanti. Nei prossimi giorni verranno realizzate una serie di operazioni specifiche per contrastare la proliferazione di blatte, zanzare e roditori, fenomeni che possono compromettere la qualità della vita dei cittadini.

Il primo step di questa strategia di prevenzione e controllo avrà luogo il 31 marzo, con un intervento approfondito di deblattizzazione. Questo trattamento, essenziale per eliminare e prevenire la diffusione degli scarafaggi, consentirà di ridurre sensibilmente la loro presenza, migliorando così le condizioni igienico-sanitarie della città.

L’azione proseguirà il 10 aprile con un intervento antilarvale contro le zanzare. Questa operazione non solo limiterà la presenza di questi fastidiosi insetti durante la stagione estiva, ma rappresenta anche una misura fondamentale per contrastare eventuali rischi sanitari legati alla diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare.

A completare questo programma di sanificazione urbana, tra il 10 e l’11 aprile verrà effettuata una ricognizione finalizzata alla derattizzazione. Questo monitoraggio capillare servirà a individuare eventuali criticità e a pianificare azioni mirate per contenere la popolazione murina, a beneficio della sicurezza e dell’igiene pubblica.

“Non si tratta di semplici interventi di routine, ma di un vero e proprio piano strategico per la vivibilità della nostra città”, sottolinea l’Assessora all’Ambiente del Comune di Manfredonia, Mariarita Valentino. “La tutela della salute pubblica passa anche attraverso azioni decise come queste, volte a prevenire il proliferare di infestanti che possono rappresentare una minaccia per il benessere dei cittadini. Continueremo a garantire interventi regolari e a sensibilizzare la comunità sull’importanza della collaborazione per mantenere Manfredonia pulita e sicura.”

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a contribuire attivamente alla lotta contro gli infestanti attraverso comportamenti responsabili, come il corretto smaltimento dei rifiuti e la cura degli spazi privati. La sinergia tra istituzioni e cittadini è fondamentale per garantire un ambiente più sano e vivibile per tutti.

Il Comune continuerà a monitorare attentamente la situazione e a mettere in atto interventi periodici per mantenere elevati gli standard di pulizia e igiene urbana.