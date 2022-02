Manfredonia, l’Ase interviene sulle zone ripulite poche settimane fa: “Luoghi pubblici ridotti a discariche a cielo aperto”

RipuliAMO e risistemiAMO la città

L’Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, informa che questa mattina ASE Manfredonia, su segnalazioni giunte in questi giorni all’Amministrazione comunale, é dovuta nuovamente intervenire, a distanza di pochissimo tempo, per pulire e ripristinare il decoro presso gli spazi del Torrione di Via delle Antiche Mura e le scalinate del Lungomare di Siponto a causa dello scarsissimo senso civico di taluni cittadini.

Luoghi pubblici ridotti indegnamente a discariche a cielo aperto, danneggiando la vivibilità e la bellezza di Manfredonia.

L’Amministrazione, richiamando nuovamente alla responsabilità ogni singolo cittadino, ricorda che avere una città pulita é un diritto, mantenerla un dovere.