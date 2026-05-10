Manfredonia: “L’account Facebook del comune piegato a fini elettorali”
Manfredonia: “L’account Facebook del comune piegato a fini elettorali”
L’ACCOUNT FACEBOOK DEL COMUNE PIEGATO A FINI ELETTORALI
A Mattinata, il 25 e 26 maggio, si svolgeranno le consultazioni locali. E, attraverso i social, una pubblica amministrazione decide di schierarsi apertamente, in favore di una candidata.
Questo paradosso inconcepibile non si è verificato in un contesto territoriale sperduto, ma a Manfredonia. Campeggia, infatti, come dimostra inequivocabilmente l’immagine, il like apposto dal nostro Comune, rispetto al video, che promuove una protagonista delle imminenti votazioni nel municipio garganico.
Si tratta di una vicenda inquietante, che testimonia l’utilizzo distorto del simbolo istituzionale, per il perseguimento strumentale di finalità squisitamente politiche. La gestione delle risorse generali comporta la rappresentanza imparziale della comunità, evitando anche il sospetto di strumentalizzazioni faziose, dettate da logiche ispirate da partigianeria ideologica.
I consiglieri comunali
• Fabio Di Bari
• Ugo Galli