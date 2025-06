[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca sugli incendi: “Non possiamo cedere alla paura”

Nella notte, in fiamme sei auto. I vigili del fuoco con le forze di polizia sono intervenuti prontamente e stanno verificando, anche con la visione di telecamere, se si é trattato di un fenomeno di autocombustione o di una combustione voluta, cercata, al fine di intimidire o di risolvere un conto sospeso.

Da quanto gli inquirenti hanno riferito, non ci sono danni a persone, solo una grande paura per i cittadini delle abitazioni adiacenti gli incendi.

Ci auguriamo tutti che si sia trattato di una ‘ ‘combinazione’ di autocombustioni, in via a Antiche.Mura e in via Di Vittorio.

Ma se non fosse cosí, allora, le cose cambiano e sono il segnale evidente di una criminalità che non é andata in ferie e che fa sentire la sua presenza.

La mafia, la criminalità diventano più forti se le istituzioni, le comunità sono assenti.

Non possiamo abbassare la guardia e non bastano protocolli e patti, se alla base c’ é una città che rimane indifferente.

Dobbiamo continuare, ognuno con il suo ruolo. La politica é chiamata alla responsabilità e a lavorare per essere esempio, creando le condizioni per promuovere la giustizia sociale, connessioni tra le risorse ed energie positive del nostro territorio.

I cittadini sono chiamati alla partecipazione, a diventare protagonisti .

Non possiamo cedere alla paura e all’ indifferenza.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia