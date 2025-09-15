[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, La Marca: “Lunedì prossimo saremo a Roma per Energas”

Eccoci all’ottavo appuntamento con “Settimana in Comune”, uno spazio che abbiamo voluto per raccontarvi, con trasparenza e semplicità, cosa stiamo facendo per Manfredonia e per ascoltare sempre di più la vostra voce.

Questa settimana:

Dopo aver riattivato (anche nelle ore serali) il semaforo ubicato su via Scaloria, nei prossimi giorni inizieremo i lavori per sostituire il semaforo di Via Tratturo del Carmine.

A breve sarò in Fiera del Levante per partecipare ad un workshop organizzato da Unioncamere ed ANCI con i colleghi Adriana Poli Bortone – Sindaca di Lecce, e Gianfranco Palmisano – Sindaco di Martina Franca per parlare della logistica del futuro, su come organizzare gli spazi urbani al sevizio del commercio e di una città sostenibile.

Questa settimana avviamo i lavori sul nuovo avviso per l’assegnazione degli alloggi popolari, incontrando le organizzazioni sindacali. L’obiettivo è predisporre il nuovo bando entro la metà di ottobre.

Parallelamente, è in corso la verifica relativa all’elenco della “Carta dedicata a te” ricevuta dall’INPS: a Manfredonia i beneficiari risultano essere 2.160.

Presso i Servizi Sociali prosegue inoltre la possibilità di ricevere supporto tutte le mattine dalle 9.30 alle 12.30 per la presentazione delle domande di contributo AFFITTO CASA 2024.

Lunedi 22 settembre, saremo a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Siamo stati convocati per una Riunione di Coordinamento in merito al progetto di Deposito GPL di Energas.

In quell’occasione ribadiremo il nostro NO, forte e chiaro a quel progetto.

È un NO che viene da lontano, è un NO che non è solo mio, di questa amministrazione o di chi mi ha preceduto. È il NO di tutta la città, della nostra comunità. Nella lettera di conferma della nostra presenza, abbiamo ribadito tutte le nostre motivazioni, rafforzate anche dagli ultimi incendi di questa estate.

Il nostro NO è un grido di responsabilità. A seguito dell’incontro, informerò la cittadinanza e convocheremo un’Assemblea Cittadina.

Infine, vi ricordo che il 20 settembre ci sarà l’appuntamento con Ciambò sul porto di Levante.

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Questo spazio nasce anche per questo.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia