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Manfredonia, La Marca: “Eid Mubarak! Buon fine Ramadam”

Domani tanti delle nostre concittadine e con cittadini musulmani festeggeranno la fine del Ramadam e la festa di Eid al-Fitr, tempo di preghiera, di condivisione e di gioia in famiglia e nella comunità.

A nome dell’Amministrazione comunale rivolgo i più cordiali auguri di ogni bene e serenità, con la speranza che in questo momento di buio mondiale, possiamo tutti essere costruttori di pace a partire dalle famiglie, dai quartieri, perchè tutti possiamo sentirci parte di un’ unica comunità capace di cogliere la ricchezza della diversità e la forza di ogni unicità.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia