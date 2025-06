[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la Cosfel approva nuove assunzioni

L’amministrazione comunica che, dopo il via libera della COSFEL del 25/06/2025, l’Amministrazione Comunale è pronta ad attuare quanto previsto dal PIAO 2025–2027, che include un articolato piano di assunzioni volto a garantire una maggiore efficienza, tempestività e qualità dei servizi rivolti alla cittadinanza.

Le nuove assunzioni previste sono:

• 4 Funzionari statistico/economici (Selezione RIPAM)

• 1 Istruttore informatico

• 2 Operatori esperti ex L. 68/1999

• 5 Agenti di Polizia Locale + 10 Agenti a tempo determinato (6 mesi)

• 3 Assistenti sociali e n-.1 Istruttore Amm.vo(fondo povertà)

Inoltre, grazie alle risorse del PN Inclusione e Lotta alla Povertà, verranno assunti a tempo determinato:

• 2 Funzionari amministrativi

• 2 Funzionari economico-finanziari

• 2 Funzionari psicologi

• 3 Funzionari educatori professionali/pedagogisti

L’Assessore al Personale Sara Delle Rose ha espresso grande soddisfazione per l’approvazione da parte della COSFEL e l’avvio del piano assunzionale:

“Si tratta di un passaggio fondamentale per rafforzare la macchina amministrativa e garantire servizi più efficienti e tempestivi alla comunità. L’approvazione della COSFEL certifica la validità del nostro lavoro. Siamo orgogliosi di poter finalmente procedere con l’inserimento di nuove professionalità e di continuare a investire sulle persone, vero motore dell’Ente. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con impegno, in particolare il dirigente Gioieni e gli uffici del Settore Personale.”

Il Sindaco Domenico La Marca ha così commentato l’approvazione del piano assunzionale da parte della COSFEL:

“L’avvio di questo piano di assunzioni rappresenta un momento strategico per la nostra comunità. Stiamo investendo concretamente nel rafforzamento dell’organico comunale per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini, con servizi più vicini, più tempestivi e più qualificati. Non si tratta solo di numeri, ma di persone e competenze che andranno a rafforzare settori cruciali come il sociale, la sicurezza, l’inclusione e l’innovazione tecnologica. Ringrazio l’Assessore Delle Rose, il dirigente Gioieni e tutti i collaboratori che con professionalità e determinazione hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo. L’approvazione della COSFEL ci consente ora di guardare con fiducia al futuro, continuando a costruire un’amministrazione sempre più moderna e vicina ai cittadini.”