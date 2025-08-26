[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la coalizione di centrosinistra contro Marasco: “Linguaggio volgare”

Continuano senza freno le uscite a vuoto del Sig. Giuseppe Marasco, consigliere comunale che dopo aver attraversato tutto l’arco costizionale, è stato eletto con Fratelli d’Italia (ai tempi delle “battute” sui forni crematori) e transitato in corso d’opera nella Lega di Matteo Salvini.

Vittima del solito linguaggio volgare ed offensivo questa volta è il consigliere comunale di Europa Verde, Alfredo De Luca, presidente della VI Commissione consiliare permanente, apostrofato come “demone” e offeso con il termine “ignorante”.

La coalizione che sostiene questa amministrazione si dissocia fermamente dal linguaggio espresso dal consigliere Marasco, esprimendo solidarietà umana, politica ed istituzionale. Troppo spesso abbiamo fatto finta di niente dinanzi al linguaggio usato ed abusato dal consigliere Marasco, non solo nel luogo simbolo della vita democratica cittadina, il Consiglio comunale. Tutto questo è distante dal concetto di normale dialettica politica e confronto maturo tra forze politiche che deve caratterizzare ogni comunità matura.

Marasco ha superato ogni limite della decenza ed è necessario da parte di tutti porre un argine a questa deriva.

Giuseppe Marasco si ricordi di essere un rappresentante istituzionale e come tale deve rispetto e decoro al ruolo che ricopre. Altrimenti si dimetta e continui a fare il suo show altrove!

Progetto Popolare Manfredonia

Molo 21

CON Manfredonia

Alfredo De Luca – consigliere comunale

Manfredonia Civica

Europa Verde – Verdi di Manfredonia

Domenico la Marca