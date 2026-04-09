Attualità Manfredonia
Manfredonia, intervento elisoccorso in zona mercatale
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Manfredonia, intervento elisoccorso in zona mercatale
Nella tarda serata di oggi l’elisoccorso è intervenuto in zona mercatale a Manfredonia, seguita da una ambulanza che trasportava e prestava i primi soccorsi ad un giovane del posto.
Una volta stabilizzato il paziente, l’elicottero è partito alla volta degli Ospedali Riuniti di Foggia.
Al momento non si conoscono le condizioni del paziente ed i motivi dell’intervento del 118.