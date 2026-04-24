Manfredonia, iniziati i lavoro per un nuovo solarium in zona Acqua di Cristo

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Manfredonia – Le foto scattate questa mattina dal quotidiano L’Attacco mostrano che oggi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo solarium. Il nuovo impianto è sulla scogliera in zona Acqua di Cristo. La struttura è proprio di fronte il noto ristorante La Perla del Golfo, a poca distanza dalla scogliera che fino a qualche tempo fa ospitava il solarium La Roca.

La struttura è commissionata dalla società Gargano Turismo s.r.l.s. Non conosciamo al momento l’entità della struttura, se sarà solo solarium o se ospiterà anche un luogo di ristoro, c’è tanta curiosità nello scoprire la nuova struttura. Non è l’unico solarium che sorgerà nei prossimi anni, a Manfredonia nel breve futuro sorgerà un solarium con vista mozzafiato, ecco dove.

C’è grande fermento a Manfredonia nel settore turistico, in questi giorni riaprirà la Darsena uno dei locali più amati dai Manfredonia, che diventerà anche pizzeria oltre ad essere luogo di incontro durante tutto il giorno per prendere un caffè vista mare. Non finisce qui, c’è grande movimento anche negli stabilimenti Balneari. Ad esempio il Lido Nettuno a Siponto che da poco ha cambiato gestione e promette un’estate di grandi novità.



