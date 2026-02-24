A Manfredonia sorgerà un solarium con vista mozzafiato, ecco dove

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Il porto turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia si prepara ad ampliare la propria offerta turistica e di servizi con un’importante novità: la realizzazione di un nuovo, ampio solarium. Un progetto ambizioso, accarezzato da tempo e che ora, dopo i recenti step burocratici e tecnici, si appresta a diventare realtà per accogliere diportisti, turisti e cittadini.

Il progetto ambizioso: relax e servizi sul porto turistico di Manfredonia

L’infrastruttura sorgerà in una posizione altamente suggestiva, ovvero sulla massicciata del molo di sottoflutto, un’area adiacente alla passeggiata pedonale panoramica chiamata “Passeggiata dell’amore” che permette di ammirare da un lato l’approdo turistico e dall’altro il paesaggio fino al centro di Siponto e alla Riviera Sud.

I numeri e le caratteristiche dell’opera delineano uno spazio dedicato al comfort assoluto. Il solarium si estenderà su una superficie di circa 2.200 metri quadrati e sarà in grado di ospitare un centinaio di postazioni. L’area sarà attrezzata con ombrelloni, eleganti pergole e lettini. A completare l’offerta ci saranno servizi essenziali e di accoglienza: un piccolo bar, un’area reception per la gestione degli ospiti e servizi igienici, inclusi bagni idonei per le persone con disabilità.

L’iniziativa è portata avanti dalla Gespo srl, l’impresa (guidata dai fratelli Gelsomino) che ha realizzato e gestisce attualmente l’approdo turistico sipontino. L’obiettivo è chiaro: innalzare ulteriormente gli standard del Marina del Gargano, offrendo ai diportisti più esigenti e ai visitatori uno spazio dove rilassarsi prima o dopo la navigazione.

Un’idea nata diverso tempo fa che forse giunge “in porto”

L’idea del solarium non è nuova: già nell’ottobre del 2022 la società concessionaria aveva presentato domanda al Comune di Manfredonia. Tuttavia, il progetto ha registrato un’accelerazione decisiva negli ultimi mesi. Tra il 22 e il 23 dicembre 2025, in seguito a un’autorizzazione formale della Capitaneria di Porto, sono state effettuate delle ispezioni visive subacquee nello specchio acqueo adiacente alla massicciata. Queste operazioni, eseguite da sommozzatori specializzati, rappresentano uno dei passaggi tecnici preliminari per garantire la sicurezza e la fattibilità della struttura in vista della sua costruzione. L’apertura è attesa tra l’estate 2026 o al massimo l’estate del 2027.