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Manfredonia, incidente sulla SP57 per la Montagna: sta meglio la ragazza coinvolta
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Manfredonia, incidente sulla SP57 per la Montagna: sta meglio la ragazza coinvolta
SAN GIOVANNI ROTONDO – Sta molto meglio la ragazza coinvolta nell’incidente in scooter del primo pomeriggio del 27 ottobre, che avevamo raccontato sui nostri canali.
Come riferito da fonti ospedaliere, la ragazza è sveglia e sta meglio, ma resta sotto osservazione.
L’incidente si era verificato poco prima dello svincolo per ‘Monticelli’ e la ragazza era in compagnia di un altro ragazzo su un mezzo a due ruote.