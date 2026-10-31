Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, incidente sulla SP57 per la Montagna: sta meglio la ragazza coinvolta

SAN GIOVANNI ROTONDO – Sta molto meglio la ragazza coinvolta nell’incidente in scooter del primo pomeriggio del 27 ottobre, che avevamo raccontato sui nostri canali.

Come riferito da fonti ospedaliere, la ragazza è sveglia e sta meglio, ma resta sotto osservazione.

L’incidente si era verificato poco prima dello svincolo per ‘Monticelli’ e la ragazza era in compagnia di un altro ragazzo su un mezzo a due ruote.