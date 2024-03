Manfredonia, incendiata una Smart in zona Parchi

Una Smart è stata avvolta dalle fiamme intorno alle 15.45 di questo pomeriggio a Manfredonia, in zona Parchi, in Via Aviere Castriotta, nei pressi della Palestra-Piscina Icos.

Pronto l’intervento dei Vigili del Fuoco che ha scongiurato altri danni.

La piccola auto, invece, è andata completamente distrutta. Ignote le cause dell’incendio.