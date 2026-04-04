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Manfredonia, inaugurati i Giardini Scaloria

Questa mattina, sono stati ufficialmente inaugurati i Giardini Scaloria.

Una grande partecipazione della cittadinanza ha accompagnato questo momento, con tanti giovani e ragazzi che hanno subito animato gli spazi, in particolare il campo da basket, diventato fin da subito luogo di incontro, sport e socialità.

I Giardini Scaloria rappresentano un intervento concreto di rigenerazione urbana: uno spazio restituito alla comunità, pensato per essere vissuto ogni giorno.

Il Sindaco Domenico la Marca:

“I Giardini Scaloria sono il simbolo di una città che riparte dai suoi spazi e dalle persone. Vedere oggi tanti ragazzi vivere questo luogo è il risultato più bello del lavoro svolto.”

L’Assessore alla Rigenerazione Urbana, Giovanni Mansueto:

“Abbiamo trasformato un’area ferma da anni in uno spazio vivo e funzionale. Questo intervento dimostra che con impegno e visione si possono restituire luoghi importanti alla città.”

Un nuovo spazio pubblico che torna a vivere, a disposizione di tutti.

Comune di Manfredonia