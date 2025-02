[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA IN FESTA: IL CARNEVALE INCANTA E CONTINUA!

La prima Gran Parata di domenica scorsa ha illuminato la città con i suoi colori e l’allegria contagiosa degli oltre 3000 ragazzi che hanno animato la sfilata Manfredonia, regalando al pubblico di residenti e di visitatori una giornata indimenticabile. Il “Carnevale della rinascita”, come è stato da più parti denominato, è iniziato mettendo a segno un successo di pubblico e critica, favorendo anche le varie attività di ristorazione e ricreazione affollate dal mattino fino a tarda sera.

La Sfilata delle Meraviglie, cuore pulsante dell’evento, i Gruppi Mascherati e il Carro Allegorico Ratatouille hanno offerto spettacolo e regalato momenti di spensieratezza al pubblico assiepato lungo il percorso. Incantevoli la madrina Simona Frascaria, la Reginetta del Carnevale Betty Ibthiel Jeribi e le altre Miss che con la propria eleganza hanno affascinato gli astanti.

Una vera e propria esplosione di creatività e passione contagiosa che si sono percepiti per tutta la giornata con i partecipati appuntamenti del Luna Park di Carnevale in Piazza del Popolo, della socia all’aperto “Maschère e Trumbette” con le associazioni Uisp: Playa del Niño Dance Company, Prioletti Dance Academy, Sabor Diferente Academy, Scuola di arti sceniche My Dance. Molto frequentata anche la mostra di vignette allestita da Paolo Riccardi presso l’InfoPoint turistico di Piazzetta Mercato. La giornata si è poi conclusa con l’entusiasmante Deejay Celebration 2.0 in Largo Diomede. I deejay storici del territorio – Andrew Rossetti, Ciccio Mix, Micky Potito, Paolo Mascolo, Andy Lupoli, Robertino, Toni Nardi – si sono alternati in consolle regalando musica e voglia di ballare ai giovani di ogni età che hanno riempito la piazza in riva al mare.

L’appuntamento con la prossima Gran Parata è per Domenica 2 Marzo. Torna la sfilata pomeridiana accompagnata da una giornata ricca di attività fin dal mattino: Luna Park di Carnevale nel centro storico, Mangia, Balla e Festeggia ‘dai colori delle sfilate ai sapori della tradizione: scopri i piatti tipici nei ristoranti della città’.

Dalle ore 16 è aperto l’accesso alle tribune di Piazza Marconi con ticket e, liberamente, lungo il percorso (raccomandiamo in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni di viabilità presenti in loco). In aggiunta al programma strutturato del Carnevale, ricordiamo che domenica 2 marzo torna “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura. A Manfredonia visite gratuite al Parco Archeologico di Siponto dalle 10.30 e al Castello Svevo-Angioino con il Museo Archeologico Nazionale a partire dalle ore 14.30.

L’entusiasmo e la partecipazione della comunità e dei visitatori sta rendendo questa edizione una delle più sentite degli ultimi anni. Un ringraziamento particolare va rivolto ai partner e agli enti patrocinatori della kermesse carnevalesca: MIC – Ministero della Cultura, Parco Nazionale del Gargano, Touring Club Italiano, Regione Puglia, Puglia Culture, Provincia di Foggia, Gal Daunofantino.

VERSO IL 2 MARZO

• Venerdì 28 Febbraio

Ore 15.30 presso Impianti Sportivi Salvemini (Loc. Posta del Fosso)

Torneo Tennis in Maschera Categoria Red e Super Orange, a cura di Manfredonia Tennis Pro

Ore 16.30 presso PalaDante (Via D. Alighieri)

Torneo Basket in Maschera Scoiattoli, a cura di Asd Atletica Manfredonia e Tucson Angel Manfredonia

Ore 19.00 presso Largo Diomede

Pop Gun, evento finale progetto “Beat Rigeneration”, a cura di Pop Officine Popolari

• Sabato 1 Marzo

Ore 15.00 presso L’Arena Sport Center (Loc. Posta del Fosso)

Accademia Carnival Cup, categoria Primi Calci, a cura di Giampiero Schiavone con Accademia Manfredonia

Ore 16.00 Piscina Comunale ICOS (Via Ten. M. Sinigaglia)

Carnival Swim Race a cura di Icos Manfredonia

Ore 19.30 Corso Manfredi

Il Matrimonio di Ze Pèppe Carnevéle

Arrivo in città delle maschere iconiche del Carnevale, Ze Pèppe e Siponta e “U Spusalizije”

Ore 21.30 Largo Diomede

Carnival Dance Party

Spettacolo musicale con dj set e musica live a cura di Andrea Cubano, Ciro Fabiano e Gianni Nenna

