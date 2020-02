Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio al Miramare per gli uomini di Mister Lopolito in vista della partita casalinga di #SABATO 22 Febbraio alle ore 15.30, valida per la 24^ Giornata.

A far visita al Miramare saranno i tarantini del Grottaglie, compagine battuta 0-1 all’andata con rete di Albrizio.

Tutti gli effettivi a completa disposizione del Mister che dovrà valutare solamente le condizioni di #Basta, fermo ai box da due giorni per un attacco influenzale.