Manfredonia in campo a Martina alle ore 15 del 4 maggio

Come previsto, le gare in programma per l’ultima giornata di Serie D, girone H, si giocheranno tutte in contemporanea alle ore 15 del 4 maggio.

Allo stadio Tursi di Martina il Manfredonia è chiamato all’impresa: vincere e sperare di disputare il playout in casa. Difficile la salvezza diretta.