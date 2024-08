Manfredonia, il sindaco ed il consigliere Mangano incontrano il mondo dello sport

Al centro di una comunità moderna ed evoluta, lo sport emerge non solo come una forma di intrattenimento, ma come un fondamentale strumento di coesione sociale e promozione dei valori democratici e così ieri abbiamo convocato un tavolo di grande rilevanza con alcune associazioni sportive che utilizzano gli impianti comunali, coadiuvato dal Consigliere Delegato allo Sport, Nicola Mangano.

Un momento fondamentale di reciproco approfondimento in cui le stesse hanno avuto modo di illustrare le proprie programmazioni e, con esse, una serie di criticità che riscontrano negli impianti sportivi messi a disposizione per lo svolgimento delle loro attività.

Siamo determinati a lavorare a fianco delle associazioni sportive, affinché ogni difficoltà venga affrontata con responsabilità e impegno. Il nostro obiettivo è di giungere al prossimo incontro, che sarà aperto a tutti gli attori del settore, con risposte concrete e soluzioni adeguate per ogni livello di criticità.

L’Amministrazione Comunale è quindi al lavoro per promuovere un ambiente favorevole allo sviluppo dello sport, fondamentale per la crescita della comunità e per il benessere dei cittadini.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia