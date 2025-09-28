[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il ricordo della Masseria Bissanti

Manfredonia – il Tavoliere delle Puglie. La storia del porto è legata alle attività industriali e commerciali, come quelle legate al settore petrolchimico eral al trasporto di materie prime alimentari come il grano. La Masseria Bissanti ,fa parte dei Beni Culturali.

Le masserie sono aziende agricole tradizionali tipiche del sud Italia, in particolare di Puglia, Sicilia, e altre regioni del Mezzogiorno.

Queste strutture storiche avevano lo scopo di raccogliere e conservare il raccolto, rappresentando spesso un centro di vita per l’intera area rurale.

Sebbene non sia documentata una storia specifica – legata al porto industriale, è probabile che la Masseria Bissanti abbia avuto un ruolo nell’economia agricola del territorio,, che ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per Manfredonia e il suo entroterra.

Il Porto Industriale di Manfredonia

La sua costruzione risale agli anni prima degli anni ’70 ed è strettamente legata soprattutto a lo sviluppo del settore petrolchimico, che ha visto un’importante presenza di aziende come l’Anic/EniChem.

Il porto ha anche svolto e svolge tuttora uno scarso ruolo un ruolo cruciale nel trasporto di merci, con particolare attenzione alle materie prime agricole come il grano.Forse lo era

Questo aspetto era di grande importanza, poiché il Tavoliere delle Puglie è un’area di grande produzione agricola.

In sintesi, la Masseria Bissanti e il porto industriale rappresentano due aspetti del territorio di Manfredonia, con la prima legata alla tradizione agricola e il secondo allo sviluppo industriale del XX secolo, mah ahimè ora anche se i due aspetti non sono più storicamente intrecciati per la sciagura avvenuta nel’ 76 così perdendo tutto . Anche se oggi la Masseria Bissanti ha il suo patrimonio storico.



Foto e testo ricordo –

di Claudio Castriotta