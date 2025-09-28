Manfredonia, il ricordo della Masseria Bissanti
Manfredonia, il ricordo della Masseria Bissanti
Manfredonia – il Tavoliere delle Puglie. La storia del porto è legata alle attività industriali e commerciali, come quelle legate al settore petrolchimico eral al trasporto di materie prime alimentari come il grano. La Masseria Bissanti ,fa parte dei Beni Culturali.
- Le masserie sono aziende agricole tradizionali tipiche del sud Italia, in particolare di Puglia, Sicilia, e altre regioni del Mezzogiorno.
- Queste strutture storiche avevano lo scopo di raccogliere e conservare il raccolto, rappresentando spesso un centro di vita per l’intera area rurale.
- Sebbene non sia documentata una storia specifica – legata al porto industriale, è probabile che la Masseria Bissanti abbia avuto un ruolo nell’economia agricola del territorio,, che ha sempre rappresentato una risorsa fondamentale per Manfredonia e il suo entroterra.
Il Porto Industriale di Manfredonia
- La sua costruzione risale agli anni prima degli anni ’70 ed è strettamente legata soprattutto a lo sviluppo del settore petrolchimico, che ha visto un’importante presenza di aziende come l’Anic/EniChem.
- Il porto ha anche svolto e svolge tuttora uno scarso ruolo un ruolo cruciale nel trasporto di merci, con particolare attenzione alle materie prime agricole come il grano.Forse lo era
- Questo aspetto era di grande importanza, poiché il Tavoliere delle Puglie è un’area di grande produzione agricola.
In sintesi, la Masseria Bissanti e il porto industriale rappresentano due aspetti del territorio di Manfredonia, con la prima legata alla tradizione agricola e il secondo allo sviluppo industriale del XX secolo, mah ahimè ora anche se i due aspetti non sono più storicamente intrecciati per la sciagura avvenuta nel’ 76 così perdendo tutto . Anche se oggi la Masseria Bissanti ha il suo patrimonio storico.
Foto e testo ricordo –
di Claudio Castriotta