Manfredonia, il Prefetto scrive al Comune. Forza Italia: “Da La Marca grandi proclami a chiacchiere”

IL PREFETTO SCRIVE AL COMUNE



Si è reso necessario l’intervento del Prefetto di Foggia-al quale avevamo sottoposto la questione-per obbligare il Comune a fornirci atti richiesti invano da mesi, quali consiglieri, in base alla legge, che impone doveri precisi ed inderogabili in questo senso.



Peraltro, una parte della documentazione trasmessa a noi solo per conoscenza(come potete vedere, leggendo la nota),ieri, in maniera subdola, per la prima volta, denota anomalie, che ci riserviamo di approfondire ulteriormente.



Questo il senso della legalità e della trasparenza dell’amministrazione La Marca: grandi proclami a chiacchiere, il peggio nei fatti!!!



I consiglieri comunali di Forza Italia