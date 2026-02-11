[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, il lavatoio pubblico: storie di solidarietà passate 1945

ECCOLA qua Manfredonia nel 1945, lavatoio pubblico, oggi Piazza Barone Cessa, via di un paese martoriato dalla guerra; il lavatoio appariva una struttura decadente, nelle mura intorno, il bianco spiccava in modo dominante.Prendere e lavare, portare e stendere: l’andirivieni continuo dalle vie per recarsi nel lavatoio di pietra a sciacquare indumenti. C’era amore per la città, c’era fratellanza e comunicazione, l’aiutarsi era all’ordine del giorno: il punto principale era la solidarietà, parola che oggi sembra scomparsa in un paese che cammina all’incontrario e che sembra risolvere le proprie faccende in modo maldestro e più furbo del senso; la nostra vita oggi senza quella passata sarebbe nulla se si cercasse di dimenticarla.

Partire dalla vecchia per arrivare alla nuova: cominciare a voltarsi all’indietro in modo ponderato per ottenere l’obbiettivo.

A cura di Claudio Castrotta

