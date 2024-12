Manfredonia, i consiglieri di minoranza incontrano i vertici Ase

Ieri, martedì 3 dicembre, presso la sede dell’Azienda Servizi Ecologici (A.S.E. SpA) i consiglieri di minoranza del Comune di Manfredonia – Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli, Giuseppe Marasco, Libero Palumbo, Liliana Rinaldi, Massimiliano Ritucci, Antonio Tasso, Gianluca Totaro e rappresentanti politici di alcuni movimenti – hanno incontrato i vertici ASE – dott. Marcello Danisi (Amministrator Unico), ing. Salvatore Mastrorillo (Responsabile Tecnico), avv. Nicola Roberto Toscano (giuslavorista, consulente legale) e Sabino Samele (responsabile amministrativo).

L’incontro, sollecitato dai rappresentanti comunali per avere informazioni sulla situazione ASE e sulle prospettive aziendali, si è rivelato proficuo e rappresenta la base per le richieste di un consiglio comunale monotematico e/o un tavolo di confronto ‘allargato’ con Sindaco, Giunta, Ufficio del Controllo Analogo, Dirigenza ASE e consiglieri comunali, per discutere e, sperabilmente, fornire risposte ai cittadini di Manfredonia e ai lavoratori in merito al futuro dell’azienda partecipata.

Seguiranno aggiornamenti.



I Consiglieri di minoranza del Comune di Manfredonia.