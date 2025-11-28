[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, gli studenti alla scoperta della città

Questa mattina, nell’atrio dell’ex Ospedale Orsini, oggi sede dei Servizi Sociali, ho colto in uno scatto gli studenti del Liceo “Galilei-Moro” impegnati nelle Giornate FAI per le Scuole. Gli Apprendisti Ciceroni hanno accompagnato diverse classi alla scoperta di questo edificio, raccontandone con attenzione le trasformazioni nel corso dei secoli.

Qui ai Servizi Sociali in via San Lorenzo fu trasferito nel 1678 l’antico Ospedale San Lazzaro (che divenne Ospedale Orsini), voluto dall’arcivescovo Vincenzo Maria Orsini (poi Papa Benedetto XIII), come ricorda la lapide presente nell’atrio. In questi ambienti furono curati anche alcuni garibaldini feriti in battaglia.

Nel tempo, questo luogo ha continuato ad accogliere funzioni importanti per la città: ha ospitato la celebre banda dei Monelli, gruppo musicale di adolescenti che negli anni ’70 raggiunse notorietà nazionale con la guida del maestro Lorenzo Leporace; successivamente è stato sede universitaria; oggi continua la sua missione originaria, come sede dei Servizi Sociali.

È interessante ritrovare in spazi che viviamo quotidianamente le tracce della nostra storia: la stanza in cui c’è oggi l’ufficio che mi ospita era l’ex cucina dell’ospedale; le odierne stanze delle assistenti sociali erano le camere di degenza dei malati e l’attuale vano ascensore corrispondeva alla camera mortuaria.

Gli studenti hanno saputo restituire il racconto storico con grande chiarezza e rispetto, dimostrando quanto sia importante conoscere i luoghi che abitiamo ogni giorno.

Complimenti ai ragazzi e ai docenti per questa bella esperienza di conoscenza e consapevolezza del nostro patrimonio storico.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura