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Manfredonia, Giardini Scaloria. Quitadamo: “Prendiamocene cura”

L’apertura dei Giardini Scaloria – Senior Park segna un passaggio importante per la nostra città: uno spazio riqualificato, curato, accessibile, pensato per lo sport, il tempo libero e la socialità. Un luogo bello, che restituisce valore a un’area a lungo incompiuta e oggi finalmente vissuta.

È giusto partire da qui.

Per questo lascia perplessi che, ancora prima di essere pienamente vissuto, questo spazio venga già raccontato da alcuni come destinato al degrado. Un approccio che non aiuta e che rischia di trasmettere un’idea distorta della nostra comunità.

Noi, invece, crediamo nella comunità, nella bellezza di prendersi cura degli spazi comuni, nella capacità di preservarli ed averne cura.

È una scelta politica chiara: investire sulle persone, non sulla sfiducia.

Questo non significa ignorare il tema della tutela, che resta fondamentale e sarà garantita. Ma significa affermare con forza che la qualità di un luogo pubblico dipende anche da come viene vissuto e riconosciuto dai cittadini.

I Giardini Scaloria sono un bene di tutti. Più saranno frequentati, vissuti e sentiti propri, più saranno tutelati.

Su questo vogliamo continuare a lavorare: coinvolgendo, responsabilizzando e dando fiducia alla nostra comunità.

Prendiamocene cura, insieme.

Michela Quitadamo (MOLO21)