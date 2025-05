[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Giacobbe guida i suoi: “Vincere”

Capitan Giacobbe, dalle pagine del Corriere dello Sport, carica l’ambiente in vista dello spareggio salvezza di Ugento: “Non so cosa ci facciamo nei playout, me lo chiedo spesso. L’esonero di mister Cinque non ha giovato all’ambiente, ma con il suo ritorno ed il mercato di dicembre è partita la rincorsa”.

“Dobbiamo provare a chiudere il discorso già nei 90′ e proveremo ad approfittare delle squalifiche dell’Ugento” dice il capitano biancoceleste “Ma loro sono un gruppo fastidioso e ben allenato”.

Chiusura su Manfredonia: “Il pubblico ci ha sempre sostenuto, peccato per i due pareggi contro Palmese e Brindisi: potevamo giocare il playout in casa. Ora dobbiamo regalare alla gente questa soddisfazione”.