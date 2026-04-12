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Manfredonia, Galli: “Migranti, agito in assoluto silenzio”

PRESENZE STRANIERE E SENSO DELLE ISTITUZIONI

La lettura del comunicato del sindaco sul tema dei richiedenti asilo stranieri suscita sconcerto. Si richiamano i concetti della responsabilita istituzionale e della visione integrata, all’esito del percorso di superamento dei ghetti.

Si dimentica, pero, clamorosamente, che questi principi richiedono, per la loro attuazione, innanzitutto, un processo di chiara informazione, a beneficio della Città e del consiglio comunale, i cui componenti sono eletti dalla comunità .

Niente di tutto ciò e avvenuto. Si è preferito agire in assoluto silenzio e con il favore delle tenebre, tenendo all’oscuro di questa vicenda chiunque. A proposito di impegno pubblico, riconducibile al superamento dei ghetti, dove era finita la cosiddetta “responsabilità istituzionale”, quando lo stesso sindaco e la medesima amministrazione perdevano i cinquantatré milioni di euro?

Ugo Galli – Consigliere Comunale di Manfredonia