Manfredonia-Fasano, modalità di accesso gratuito per under 12

MODALITA’ DI ACCESSO GRATUITO PER UNDER 12

Basterà presentarsi ai varchi di accesso con documento di riconoscimento e accompagnato da un adulto in possesso di biglietto.

Ricordiamo inoltre i prezzi ridotti e i relativi prezzi per le donne, under 14 e over 75.

INFO COMPLETE BIGLIETTI

https://www.manfredoniacalcio1932.net/…/manfredonia…

ACQUISTO ONLINE TICKETONE

https://sport.ticketone.it/…/manfredonia-vs-citta-di…

Il botteghino del Miramare rimarrà aperto fino alle 19.30 di sabato 14 settembre

INFO ABBONAMENTI

https://www.manfredoniacalcio1932.net/…/info-campagna…