Manfredonia, ecco la situazione alla Rotonda, documentata dal consigliere Marasco

Inquinamento del suolo. Sversamento di reflui fognari, compromissione dell’habitat naturale, deterioramento dell’ambiente, esalazioni, inquinamento ambientale

Manfredonia, questa mattina giovedì 14 novembre 2024 in viale Miramare vicino alla Rotonda e all’ex Hotel Gargano nuovamente fuoriuscita di liquami fognari con inquinamento del suolo, del mare Golfo di Manfredonia, compromissione dell’habitat naturale, deterioramento dell’ambiente, esalazioni, inquinamento ambientale, auto che nel passare si sono imbrattate di liquami fognari e di merda eccetera, questo scoperto dalla pattuglia dei volontari gratuiti degli Ispettori Ambientali Territoriali della CIVILIS DEL Comandante Giuseppe Marasco, presente sul posto.

MARASCO specifica che “ eventuali responsabilità in ordine alla tracimazione della fognatura sono ascrivibili in capo al gestore della stessa AQP, come anche inerente ai precedenti guasti al depuratore che abbia dato origine alla tracimazione delle acque reflue urbane dai tombini, oppure dalle pompe di sollevamento, sono oltre 50 anni che questa storia va avanti, Manfredonia si dichiara città a vocazione turistica ma quale vocazione turistica che stiamo nella merda al 2024”

Chiedo al Sindaco e l’intera giunta di prendere legali provvedimenti nei confronti dell’AQP, oppure se non siete capaci di migliorare la Città dimettetevi, perché la merda usciva, esce e uscirà sempre.

Giuseppe Marasco