Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, è caos migranti, Amministrazione sotto attacco. Dott. Muscatiello: “Chi ci guadagna da questa segreta operazione?”

Carissimo Sindaco esprimo tutta la mia solidarietà nell’amministrare una città complessa come Manfredonia. Non voglio sembrare un facile denigratore ma mi permetto solo di esprimere alcune opinioni e soprattutto dirle perché mi vergogno

Mi vergogno perché mi rendo conto che questa città è allo sbando.

Mi rendo conto che se il biglietto da visita deve essere l ingresso ebbene questo ingresso è vergognoso. Abbiamo il mare e il lungomare. Ma Lei e i suoi consiglieri/consiglieri hanno passeggiato un po’. Parlare delle erbacce, e non solo del lungomare ma di tutti i quartieri Le dice qualcosa.

Mi vergogno perché non vedo futuro. Mi vergogno perché non vedo capacità. Mi vergogno perché non è possibile affidare questo paese a chi? A chi si preoccupa di collocare adeguatamente qualcuno che ha perso le elezioni regionali. E sui migranti, io che ho vissuto per apprendere un po’ di tempo nella città più multietnica di Francia, non mi esprimo. Ho le mie idee. Ma mi permetta di usare un pensiero di FALCONE: Seguire il denaro. Ebbene ci fa capire chi ci guadagna in questa segreta operazione.

POVERA MANFREDONIA affidata a chi? Mah

Penso solo alla Valente che casino avrebbe fatto se al governo della città a gestire questa operazione ci fosse stato il centro destra”.

In un post su Facebook il dottor Nicola Muscatiello.