Manfredonia e AQP, comunicato congiunto: “Le attività per migliorare il drenaggio urbano”

Acquedotto Pugliese (AQP) terrà in collaborazione con il Comune di Manfredonia ispezioni finalizzate ad eliminare le principali interferenze tra le reti fognarie (bianca e nera), partendo da quei punti dell’abitato dove le acque meteoriche, soprattutto in occasione di fenomeni metereologici copiosi ed estesi, creano commistione e maggior criticità.

La condotta di Viale Miramare, a seguito della fuoriuscita verificatasi nella giornata di giovedì 14 novembre u.s., sarà oggetto di pulizia straordinaria (con lavori programmati nei prossimi giorni nelle ore notturne per non impattare sulla circolazione stradale) per rimuovere eventuali detriti portati dalle acque meteoriche nel tronco finale della rete fognaria.

L’intesa tra amministrazione e gestore del servizio è di continuare a collaborare fattivamente sulle reti, ciascuno per propria competenza, migliorando nel complesso il drenaggio urbano con la riduzione delle condizioni di sovraccarico nei sistemi di raccolta. Alcune criticità individuate nel centro storico sono oggetto di interventi, con lavori già avviati.

*** NOTA DI APPROFONDIMENTO ***

RIVIERA SUD MANFREDONIA, LAVORI PER POTENZIARE RETE IDRICO-FOGNARIA

entro i primi mesi del 2027 la riviera Sud di Manfredonia sarà servita dalla rete idrico-fognaria di Acquedotto Pugliese. Il consiglio di amministrazione di AQP ha indetto la gara per la progettazione esecutiva e i lavori. Grazie a un investimento complessivo di 27 milioni di euro, le località turistiche di Sciale delle Rondinelle, Sciale degli Zingari, Scalo dei Saraceni e Ippocampo, aree a forte vocazione turistica tra la foce del Candelaro e Zapponeta, avranno circa 38 chilometri di tubazioni idriche e fognarie. L’intervento consentirà di eliminare le tante condotte e i piccoli impianti di depurazione privati. I lavori, deliberati dall’Autorità Idrica Pugliese (AIP) a luglio 2024 avranno la durata di 2 anni. La conclusione dei lavori è prevista nei primi mesi del 2027. Nello specifico, la nuova rete idrica, lunga circa 19,6 km, sarà suddivisa in 2,7 km per l’insediamento turistico di Sciale delle Rondinelle, 2,4 km per lo Sciale degli Zingari, 4,6 km per lo Scalo dei Saraceni e 9,9 km per Ippocampo. Per quanto riguarda la rete fognaria, i lavori prevedono la costruzione di tronchi per una lunghezza complessiva di circa 16,2 km e condotte prementi per una lunghezza di circa 2,5 km. Il progetto prevede anche la realizzazione di 10 impianti di rilancio, 5 nel villaggio Ippocampo, 3 a Scalo dei Saraceni, 1 a Sciale degli Zingari e 1 a Sciale delle Rondinelle.