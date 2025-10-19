[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, domani ripresa regolare delle attività scolastiche

🔵 Ripresa delle attività scolastiche in sicurezza

A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 51/2025, con la quale nella giornata di sabato 18 ottobre era stata disposta la chiusura di tutti gli istituti scolastici del territorio comunale per le avverse condizioni meteo e le criticità segnalate negli edifici, si comunica che le verifiche tecniche sono state completate e le condizioni di sicurezza sono state ripristinate.

Pertanto, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente lunedì 20 ottobre 2025.

Gli accertamenti, effettuati in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale e con le dirigenze scolastiche, non hanno evidenziato danni strutturali o situazioni di rischio tali da richiedere ulteriori misure di sospensione dell’attività didattica.

L’Amministrazione comunale ringrazia i dirigenti, il personale scolastico, la Polizia Locale e i tecnici per la tempestività e la collaborazione dimostrata.