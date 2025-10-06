[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, dieci anni senza Anna Castigliego

Ricordo il silenzio di quel giorno, la sua mano ormai fredda che ho sfiorato incredula, il salotto che lei diceva fosse sempre chiuso perché la mamma non voleva si creasse disordine, e che invece è diventato il luogo del suo ultimo saluto.

Quella mamma che Anna temeva non capisse le sue fragilità. Ma non era così. Quella madre l’amava profondamente e non ha retto al dolore per la sua scomparsa, raggiungendola appena quattro mesi dopo, consumata dal dolore.

Anna, collega giornalista, amica speciale.

Oggi il pensiero è per te, Annina.

Per tutto ciò che sei stata. E per quanto manchi a tutti quelli che ti hanno voluto bene.

Terry