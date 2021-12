Manfredonia dei Diritti: “Il Sindaco Rotice ha già dato corso ad alcuni impegni assunti con la cittadinanza”

GRUPPO DI LAVORO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

E. Amodeo, S. Cavicchia, G. Ciani, L. Di Candia, V. Di Staso, G. Falcone,

G. Granatiero, F. Murgo, D. Palmieri, E. Pellico, F. Salvemini

Rotice: Sindaco SUPER – MAN

Risuonano ancora nelle nostre orecchie gli echi della campagna elettorale amministrativa.

Le polemiche e gli strascichi, da entrambi gli schieramenti, attingono a piene mani, alla difficile realtà quotidiana.



Il consiglio comunale non si è insediato e si è in attesa della proclamazione degli eletti. Ma il Sindaco Rotice ha già dato corso ad alcuni impegni assunti con la cittadinanza: 1) Istituzione del Garante per i diritti delle persone con disabilità. 2) Richiesta di contributi regionali per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).



Se la volontà troverà la corretta realizzazione non sarà facile, per noi cittadini, stare al passo del Sindaco.



Ci dovremmo metamorfosare in DIS-ABILI SUPER-MAN