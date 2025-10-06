[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, danni per centinaia di euro ad una attività: “Non mi era mai capitato fossero due ragazze”

Invio video di quanto accaduto alla mia attività in Via Gargano 164/A.

Anche se non sono riusciti a rubare nulla, hanno arrecato danni per centinaia di euro.

Il fatto è avvenuto il 23 Settembre alle ore 13:40 circa.

Non ci era mai capitato che i ladri fossero due ragazze, forse minorenni.

Ringrazio la redazione e spero che la pubblicazione possa fare da deterrente perché siamo stanchi di questi furti.

Segnalazione