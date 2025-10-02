[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, cucciolata abbandonata all’ex Ajinomoto: Enpa e Polizia Locale sulle tracce dei responsabili

Una cucciolata di otto cani è stata recuperata questa settimana presso l’area dell’ex stabilimento Ajinomoto, a seguito di una segnalazione giunta alla Polizia Locale. Sul posto sono intervenuti i volontari dell’Enpa di Manfredonia, che hanno preso in carico i piccoli per garantirne sicurezza e cure immediate.

L’associazione ha lanciato un appello alle aziende e alle attività della zona che dispongono di sistemi di videosorveglianza: «Invitiamo chiunque possa avere immagini utili a metterle a disposizione della Polizia Locale o delle altre forze dell’ordine, per risalire ai responsabili di questo gesto criminale».

Il caso riporta al centro dell’attenzione la piaga dell’abbandono degli animali, fenomeno purtroppo ancora diffuso nel territorio. «Ricordiamo ancora una volta – sottolineano i volontari – che la sterilizzazione dei cani randagi è gratuita. Evitare nuove cucciolate significa prevenire situazioni di sofferenza e gesti crudeli come quello che abbiamo appena affrontato».

La cucciolata è ora al sicuro, ma l’Enpa invita la cittadinanza a collaborare segnalando episodi sospetti e sostenendo le attività di prevenzione e tutela animale.