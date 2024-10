Manfredonia, criticità sanitaria in Villa Comunale

Manfredonia: villa comunale criticità sanitaria.

Dagli esiti del monitoraggio eseguito dalle Guardie Ambientali Italiane nell’area posta sotto sequestro della villa comunale, è emersa una consistenza numerica di “Columba livia” forma domestica (più comunemente “piccione”) e di tortorelle, soglia quale limite oltre il quale si evidenzia uno stress ambientale.

Ai fini della tutela della salute pubblica, del decoro urbano aggiunge Manzella, si sollecita le autorità competenti di provvedere a un’accurata pulizia e disinfestazione dell’area interessate dalla presenza di piccioni comprese le aree e pertinenze pubbliche su cui si depositano gli escrementi.

Come è noto, i piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura trasmissibili per via aerea, feco-orale, alimentare o mediante vettori (zanzare, zecche, pulci).

Le feci di piccioni possono essere portatrici di agenti patogeni come il batterio Salmonella, noto per causare la salmonellosi, una malattia caratterizzata da sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e diarrea.

“Il rischio sanitario, ovviamente cresce, perché l’area essendo vincolata da fattori giudiziari, è abbandonata al suo destino”.

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane