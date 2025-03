Manfredonia, confermata la Gran Parata del 2 marzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA GRAN PARATA DI DOMENICA 2 MARZO È CONFERMATA

Le previsioni metereologiche, incerte e in continua evoluzione, hanno impedito di prendere decisioni rapide, anche nel rispetto di una macchina organizzativa complessa come quella del Carnevale che va coordinata con attenzione, per garantire la massima sicurezza.

Continueremo a lavorare nella giornata di domani, restando in contatto con le Autorità preposte, per valutare se la situazione meteo si stabilirà consentendo lo svolgimento regolare della Gran Parata.