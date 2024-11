Manfredonia, Città Protagonista: “Torpore a cinque mesi dall’insediamento del Sindaco La Marca, si svegli”

Luci in Città, Ombre in Comune

Sono ormai passati cinque mesi dall’insediamento del Sindaco La Marca a Palazzo San Domenico, ben 150 giorni, di luci e ombre? Luci? Forse la pazienza infinita dei cittadini che aspettano che qualche promessa elettorale diventi realtà quotidiana.

Il decoro della città? E chi l’ha visto ancora!

Attenzione al verde urbano? Con la chiusura delle isole ecologiche!!!

E i 300 alberi da piantare?

La trasparenza amministrativa? Boh!!!

L’attenzione agli esclusi… con i soliti eventi di propaganda? E quando!!!

L’efficienza amministrativa? Ma va!!!

E la sua squadra Sindaco, visto che il “Futuro è insieme”, ha iniziato a lavorare? Chi sono, dove sono, cosa fanno (oltre alle sorridenti foto), aspettano Babbo Natale? Meno male che c’è l’informazione amica(vostra) che ci ricorda, benevola, i tanti regali che ci state preparando e il futuro scintillante che ci aspetta.

“Il Futuro è giovane”, quali? Quelli che dopo le feste torneranno in giro per il mondo?

“Il Futuro è cultura”, dove nel LUC abbandonato che doveva immediatamente restituire ai cittadini?

Chiacchiere, tante, troppe!

Mentre la città continua il suo mesto declino tra gli effluvi delle fogne che tracimano, i bambini che giocano in una villa comunale recintata e abbandonata, le strade cittadine sempre piene di rifiuti, buche e interruzioni esasperanti, altro che “mobilità lenta” che aveva promesso (un’altra) questa è immobilità certa;

Ma non si preoccupi chiederemo noi a Babbo Natale (poveretto) più sicurezza stradale in attesa che arrivi l’esercito a mettere ordine, va tutto bene così?

Caro Sindaco Le risparmiamo ancora tanto altro e non si scomodi nemmeno a farsi consigliare, come solitamente Le attiene, dagli elfi che si aggirano per le stanze di Palazzo San Domenico, e in attesa che si svegli finalmente dal torpore in cui l’hanno relegato i suoi “fidati” collaboratori aspettiamo che Babbo Natale le restituisca la letterina dei suoi impegni presi con i cittadini.

Buone feste

CITTA’ PROTAGONISTA

Movimento Civico