Manfredonia, chiusura di un tratto di Via San Giovanni Bosco per collaudo recinzione del Miramare

IL DIRIGENTE

Premesso che, con nota del 23.05.2024 (prot. n. 24271), il Dirigente del 5° Settore – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, comunicava al Comando della Polizia Locale la necessità di emettere precipuo provvedimento per disciplinare la viabilità stante la necessità di effettuare lavori di collaudo della recinzione esterna lato Nord del Campo Sportivo “Miramare”;



Preso atto che per i suddetti lavori collaudo è necessario apportare delle modifiche all’attuale assetto viabilistico nell’area interessata dai lavori;



Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. f, 7, 38, 39 e 159 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;



Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 02.11.2023 relativo agli incarichi dirigenziali e ss.mm.ii.;



Visto l’art. 107 del D. Leg. vo 18/08/2000, n. 267 ( T.U.E.L.);



ORDINA

Il giorno 24 maggio 2024, dalle ore 09.00 alle ore 15.00, è disposta la chiusura totale del traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata in via San Giovanni Bosco, nel tratto compreso tra via Tito Serra e via dell’Arcangelo, incluso il parcheggio in prosecuzione di via E. Fieramosca.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con la presente.



Il servizio manutenzione provvederà alla esecuzione della presente ordinanza realizzando la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada.



Gli organi della Polizia Stradale, indicati nell’art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza.



Manfredonia, 23 maggio 2024.

IL DIRIGENTE a.i. SETTORE DI STAFF II

Ing. Giuseppe DI TULLO