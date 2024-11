Manfredonia chiama, Milano risponde: partnership tra i piccoli delfini del Manfredonia ed il Milan Club

Il calcio, la voglia di poter far crescere la passione per questo sport in futuri campioni ed unire le forze di modelli virtuosi sono gli elementi alla base della partnership tra i Piccoli Delfini del Manfredonia Calcio ed il Milan Club Paolo Maldini di Manfredonia, sancita ieri sera allo Stadio “Miramare” con lo scambio di maglie ufficiali e gagliardetti tra i rispettivi rappresentanti.

L’inizio di questo percorso comune consentirà non solo di poter far vivere ai piccoli atleti ed alle loro famiglie esperienze sportive in occasioni di importanti match dei rossoneri, ma di poter organizzare momenti di incontro e confronto con professionisti e campioni della storia calcistica nazionale ed internazionale.

L’amore per il calcio è universale, non ha alcun confine. Bisogna allenarsi e crederci davvero per arrivare a diventare campioni nello sport e nella vita, in piena sintonia con quella che è la mission della Scuola Calcio “Piccoli Delfini” del Manfredonia, accorciando le distanze con importanti opportunità di crescita.