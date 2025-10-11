[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, che forza aveva Saverio ‘spacca Tabbione’

Manfredonia – ERO piccolo quando conobbi per la prima volta Saverio. Lo trovavi spesso al Cinema Piscinone, di proprietà della Chiesa di Santa Maria Stella. Nel locale si proiettavano le pellicole di Maciste e Sansone e il buon Saverio aveva la passione per questi miti tanto che per un periodo praticò pesistica.I risultati sul suo fisico furono evidenti.

Ricordo che si era fatto crescere una barba sottile a pizzetto proprio come i mitici eroi di noi piccoli degli anni ’70. Saverio era dotato comunque di una grande forza naturale tanto che un giorno fu soprannominato ‘Saverio spacca Tabbione‘: la sua potenza era tale che con un pugno riusciva a rompere il ‘sabbione’, materiale per i muratori.Ho sempre ammirato la sua educazione correlata spesso ad un filo di malinconia. Da adulto era diventato più silenzioso e forse solo. Mai avrei immaginato di sapere che Saverio avrebbe lasciato la sua vita in una triste notte con il cuore sull’asfalto senza aver avuto il tempo di chiedere aiuto al Padre Eterno.