Attualità ManfredoniaScuola

Manfredonia, c’è la data di inizio della mensa scolastica

Redazione6 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, c’è la data di inizio della mensa scolastica

Si comunica che il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia statale avrà inizio lunedì 10 novembre 2025.

Si precisa che potranno fruire del servizio soltanto gli utenti che hanno provveduto ad inoltrare richiesta del servizio e provveduto al versamento anticipato dell’importo della quota spettante, per un numero minimo di venti pasti.

Le ricevute di pagamento vanno presentate, prima dell’avvio del servizio, entro e non oltre le ore 18:00 di domenica 9 novembre 2025, presso l’ufficio “Pubblica Istruzione” di Via Maddalena, 29, oppure inviate al seguente indirizzo email:
pagamentomensa@comune.manfredonia.fg.it 

Redazione6 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©