Manfredonia, c’è la data di inizio della mensa scolastica
Si comunica che il servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia statale avrà inizio lunedì 10 novembre 2025.
Si precisa che potranno fruire del servizio soltanto gli utenti che hanno provveduto ad inoltrare richiesta del servizio e provveduto al versamento anticipato dell’importo della quota spettante, per un numero minimo di venti pasti.
Le ricevute di pagamento vanno presentate, prima dell’avvio del servizio, entro e non oltre le ore 18:00 di domenica 9 novembre 2025, presso l’ufficio “Pubblica Istruzione” di Via Maddalena, 29, oppure inviate al seguente indirizzo email:
pagamentomensa@comune.manfredonia.fg.it