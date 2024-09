Manfredonia, ‘Carta dedicata a te’, il perchè del ritardo del Comune

Si informano i cittadini interessati alla “Carta Dedicata a Te” che il Comune di Manfredonia è al momento in attesa di ricevere da Poste Italiane i codici da associare ai beneficiari della carta.

Alla ricezione di tale elenco, lo stesso sarà pubblicato rispettando la normativa sulla privacy.

Con la pubblicazione dell’elenco saranno indicate le modalità per il ritiro della comunicazione necessaria per recarsi alle Poste per il ritiro della carta.

Si precisa che i beneficiari della lista 2024 già in possesso di Carta Dedicata a te 2023, riceveranno il contributo 2024 sulla stessa carta di cui sono già in possesso e pertanto non avranno bisogno di recarsi alle Poste.

In caso di smarrimento della vecchia carta, può essere richiesta la sostituzione presso l’Ufficio Postale presentando allo sportello:

– documento di identità in corso di validità;

– Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

– denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.