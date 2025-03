[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, cane investito: “La proprietaria dopo aver segnalato la sua sparizione mesi fa, non lo aveva mai ripreso”

Un cane di piccola taglia è stato investito ieri sera ed è stato trovato senza vita sull’asfalto.

Molti utenti, nei giorni scorsi, ne avevano segnalato la presenza in zona Palazzetto dello Sport-Mercato Scaloria.

”Da mesi la sua (ex) proprietaria ne segnalava la sparizione, ma non era andata mai a riprenderlo. Sei stato sfortunato” i commenti sui social. “Quando non siete in grado non dovete prendere animali”.