MANFREDONIA – Oggi 6 Dicembre 2024 giunge la segnalazioni di un cittadino: “Un camion ha per sbaglio tranciato una luminaria natalizia in Corso Manfredi”

Ovviamente non c’è intenzionalità nel gesto, un camion di passaggio per lavoro ha tranciato un filo delle luminarie natalizie. Ma ovviamente bisogna fare molta attenzione per evitare danni come questo.