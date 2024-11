Manfredonia, Calemme alla trasmissione ‘Venerdì Sport’ di Rete Smash: “Ci manca Scuotto”

“Non un direttore sportivo qualunque, ci manca il direttore sportivo Livio Scuotto”, queste le parole pronunciate in modo inequivocabile e lapidarie da Gigi Calemme, esterno d’attacco del Manfredonia Calcio, nella trasmissione sportiva “Venerdì Sport” di Rete Smash, andata in onda ieri sera alle ore 19.

In controtendenza con l’opinione di coloro che ritengono il Direttore esonerato, come la causa principale del disastroso avvio di stagione della squadra, Calemme, facendosi anche portavoce dei propri compagni non ha lesinato parole di elogio per Scuotto, evidenziando non solo l’ottimo lavoro dello scorso anno ma soprattutto nella costruzione della squadra di quest’anno nonostante i risultati non siano arrivati all’inizio.

“Il direttore per me è una figura importantissima e parlo anche a nome della squadra, ci dava tanto, sia caratterialmente che in campo e fuori dal campo”.

Ed ancora: “Chiaro che sono scelte che competono alla società, anche se, forse, troppo frettolosa”, ha tenuto a precisare Calemme, aggiungendo che la “speranza resta sempre che si possa sistemare questa situazione”.

Sembrerebbe quindi, dalle eloquenti parole del giocatore, che la squadra vorrebbe che fosse ripristinata la collaborazione tra Mister Franco Cinque ed il Ds Livio Scuotto, che nella scorsa stagione centrarono, con una proficua sinergia tra staff e calciatori nonché sintonia con la società l’insperato traguardo della salvezza.

Una cosa comunque è certa: serve come il pane un Direttore Sportivo che presenzi agli allenamenti ed affianchi l’allenatore e lo sostenga nel lungo e difficile percorso verso la seconda salvezza del Manfredonia Calcio.

Antonio Castriotta