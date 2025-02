[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, under 19 da applausi: 2-0 al Gravina e zona playoff conquistata!

Una partita semplicemente straordinaria quella giocata dai ragazzi di mister Piccoli, che al Miramare superano con autorità il Gravina per 2-0, in un vero e proprio scontro diretto per i playoff! Le due squadre arrivavano alla sfida appaiate a 22 punti, ma il Manfredonia ha saputo tirare fuori carattere, qualità e determinazione, portandosi a casa tre punti d’oro che valgono il quinto posto e l’ingresso in zona playoff!

Un primo tempo giocato benissimo, con i sipontini capaci di sbloccare il risultato grazie ad un bellissimo goal di Sicurella, che trova il suo primo gol in campionato con un meraviglioso diagonale che non lascia scampo al portiere ospite.

Nella ripresa, la squadra ha dovuto reinventarsi: le convocazioni in prima squadra di Solazzo e Cariati hanno costretto mister Piccoli a cambiare modulo, ma i ragazzi hanno reagito con maturità, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento.

Il raddoppio arriva con un’azione da manuale: pressing alto, palla rubata a centrocampo e una ripartenza fulminea, con 3-4 giocatori che arrivano in area, fino alla finalizzazione perfetta di La Torre, che chiude i conti con il 2-0!

Sul finale di gara, il Manfredonia ha continuato a spingere e in 2-3 occasioni ha sfiorato anche il 3-0 in contropiede, dimostrando grande concentrazione, cuore e voglia di vincere fino all’ultimo minuto.

Ma la vittoria più bella di oggi è stata sugli spalti: tra i tifosi c’era anche Francesco Venosi, finalmente di nuovo al Miramare dopo il brutto incidente. Vederlo lì, a sostenere i suoi compagni, è stato il simbolo più bello di questa giornata!

Questa squadra ha dimostrato di avere anima, talento e carattere. Un’altra vittoria pesantissima, un altro passo verso il sogno playoff!.