Manfredonia Calcio, Trotta in dubbio

Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Mister #LuigiAgnelli che affronteranno al S.Sabino di Canosa i rossoblu padroni di casa.

Partita ostica e piena di insidie quella che aspetta i sipontini che si ritroveranno di fronte una squadra determinata a portare in casa l’intera posta in palio e che solo due domeniche fa costringeva al pareggio per uno a uno i baresi della #UnitedSly

Sono tornati in gruppo sin da martedì gli assenti di Bitritto, mentre è tornato parzialmente in gruppo solo nella giornata di venerdì, Capitan #PasqualeTrotta sul cui impiego le riserve verranno sciolte solo all’ultimo momento.

Fuori ancora #AlessandroBasta che martedì riprenderà a pieno ritmo, e lo squalificato #Roberto.

⚽️ Game Day

📅 Domenica 19 Gennaio

🕔 Ore 14.30

🆚️ #CanosaCalcio1948

🏟 Stadio S.Sabino di Canosa

