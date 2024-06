Manfredonia Calcio, si muove il mercato in entrata

Secondo TeleSveva, si muove il mercato in entrata del Manfredonia Calcio, dopo aver registrato gli addii del difensore Fissore (tornato in Piemonte al Derthona per avvicinarsi a casa) e dell’under Babaj, vicino ad un accordo con la Fidelis Andria.

Per il ds Livio Scuotto bisogna prima definire le conferme: per questo sono iniziati i dialoghi con i difensori Konatè e Forte, il centrocampista Giacobbe e gli attaccanti Calemme e Carbonaro: in sostanza la spina dorsale dello scorso anno.

Ora si cercherà un difensore centrale, un centrocampista d’esperienza ed un attaccante da doppia cifra: il sogno è Domenico Maggio, cercato da mezza serie D dopo aver trascinato il Siracusa nel girone I di categoria.