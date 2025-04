[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia Calcio, settore giovanile: il programma del weekend

🔹 Si parte alle ore 11:30 con la nostra Under 15, impegnata nell’ultima giornata di campionato in trasferta contro l’Accademia Calcio Monte. I ragazzi di Mister Grasso, reduci da una bella vittoria per 3-0 contro il Sant’Onofrio, sono a quota 10 punti in classifica, a soli tre lunghezze dall’Academy Rocco Augelli, attualmente terza. Una vittoria potrebbe valere il sorpasso, ma servirà anche un passo falso dell’Academy. Occhio però al Monte, che nonostante la penultima posizione con 5 punti, vorrà chiudere con onore.

🔹 In serata, alle 19:30, il Miramare tornerà protagonista: dopo la sfida della prima squadra contro il Brindisi, sarà il turno della nostra Under 17, impegnata nell’andata della semifinale della seconda fase di campionato contro il Levante Azzurro. I ragazzi di Mister Telera, dopo aver superato il Molfetta nei quarti, cercheranno di ottenere un risultato positivo tra le mura amiche per affrontare con maggiore serenità il ritorno. Nell’altra semifinale si sfideranno Casarano e Cosmano Sport.